BRICS in rampa di lancio

(Di sabato 9 settembre 2023) Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Ma ora anche con un allargamento a Paesi-chiave come l’Arabia Saudita. L’ex Sud del mondo sta organizzando nuovi strumenti economici (con molti risvolti politici) in alternativa a quelli dell’Occidente. Una «transizione» meno evidente, che può avere però la forza di una partenza per lo spazio. C’è un altro polo d’attrazione economica, o forse proprio un altro mondo a vederlo dall’emisfero sud della Luna finora inesplorato. Ci sono arrivati gli indiani con la loro missione sul satellite il 23 agosto scorso mentre a Johannesburg il Sud della terra, con un vertice storico dei- il raggruppamento delle economie che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, allargato ad almeno un’altra ventina di nazioni - rivendicava il proprio posto al sole. L’India è la quarta potenza spaziale del mondo e il suo successo con ...

Per dire, ladi lancio al cosmodromo di Vostonyj era listata con la "V" e la "Z", simboli ... Modi non era presente sotto ai monitor, ma in Sudafrica per il verticedove Putin ha sbraitato ...Per dire, ladi lancio al cosmodromo di Vostonyj era listata con la "V" e la "Z", simboli ... Modi non era presente sotto ai monitor, ma in Sudafrica per il verticedove Putin ha sbraitato ...

Il Brics si allarga a 6 nuovi Paesi, c'è anche l'Iran JUORNO.it

Allargato ad Argentina, Etiopia, Egitto, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, il Brics+ rappresenterà il 36% del Pil e il 45% della popolazione mondiale.