Brasile | Richarlison sbaglia un gol assurdo e scoppia a piangere | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 9 settembre 2023) Nella notte è andata in scena una partita importante valida per i prossimi Mondiali trae Bolivia. La sfida non è stata mai in discussione e si è conclusa sul netto risultato di 5-1. Dopo il rigoreto da Neymar, ilsi è scatenato con le doppiette di Rodrygo e il nuovo attaccante dell’Al-Hilal e Raphinha. La sfida è salita alla ribalta anche per un altro motivo: le lacrime dell’attaccante. Nel corso della partita il calciatore del Tottenham è stato protagonista in negativo con un gravissimo errore sottoporta. Leggi anche RECORD NEYMAR, Neymar nella leggenda: staccato Pelè, è il miglior marcatore della storia Il pallone è finito ‘alle stelle’ e al 71? l’attaccante è stato sostituito. Il ...