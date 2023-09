Brandizzo | il superstite Gibin | “Salvo grazie a un martello”

(Di sabato 9 settembre 2023) “Sonoa un”: a dirlo è Andrea Girardin, caposquadra del gruppo di cinque operai deceduti nell’incidente dila sera del 30 agosto, indagato insieme ad un collega per per omicidio plurimo e disastro ferroviario con dolo eventuale. L’uomo ammette di aver rischiato la vita e di essersi salvatoad un puro caso. “Stavamo lavorando sui binari. Uno dei ragazzi mi ha chiesto di passargli un. Così mi sono sollevato e ho fatto due passi. È stato in quel momento che ho visto i fari del treno, d’istinto sono saltato sull’altro binario” ha raccontato al Corriere della Sera. Al momento i magistrati della procura di Ivrea che stanno conducendo le indagini sul caso, Valentina Bossi e Giulia Nicodemi, non hanno ancora avuto modo di ...

Il caposquadra è l'unico degli operai sopravvissuto all'incidente ferroviario. Risulta indagato per per omicidio plurimo e disastro ferroviario con dolo eventuale insieme al tecnico Antonio Massa.