Brandizzo | il racconto di Andrea Gibin | «Mi sono salvato perché ero andato a prendere un martello»

Una richiesta provvidenziale quella ricevuta da Andrea Girardin Gibin, caposquadra degli operai che stavano lavorando sui binari a Brandizzo quando cinque di loro sono stati uccisi da un treno in corsa. "Sono vivo per un martello", avrebbe raccontato Gibin a chi lo conosce consapevole della fortuna avuta. "Stavamo lavorando sui binari. Uno dei ragazzi mi ha chiesto di passargli un martello. Così mi sono sollevato e ho fatto due passi. È stato in quel momento che ho visto i fari del treno, d'istinto sono saltato sull'altro binario". Così avrebbe descritto la dinamica ai suoi contatti l'unico sopravvissuto dell'incidente sul lavoro, ora indagato per omicidio plurimo assieme ad Antonio Massa, il tecnico di Rfi. Antonio Massa, interrogato dai magistrati ha dichiarato: "No l'interruzione della linea non me l'avevano ancora data".

Brandizzo, il racconto di Andrea Gibin: «Mi sono salvato perché ero ... Open

La versione di Andrea Girardin Gibin, indagato con Antonio Massa per omicidio plurimo e disastro ferroviario con dolo eventuale ...Continuano le audizioni in Procura. Intanto acquisite le scatole nere del treno e si aspetta di analizzare il materiale presente sui telefoni cellulari di due vittime ...