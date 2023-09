Borseggiatore vittime del linciaggio a Roma | Chiedo scusa all' anziana

(Di sabato 9 settembre 2023) "per quanto fatto alla signora, non volevo fare del male a nessuno". È quanto ha affermato nel corso dell'udienza in tribunale, a, Arshdeep Singh, il cittadino indiano che ha rischiato di essere linciato da un gruppo di persone adopo essere stato bloccato nel corso di un tentativo di scippo. L'uomo ha formalizzato la denuncia contro gli aggressori che in una strada del quartiere Quarticciolo lo hanno violentemente aggredito a calci e pugni. Gli inquirenti sono, quindi, al lavoro per l'identificazione degli autori.

... ma solo per studiare le abitudini delle sue. Ora è inevitabile che Cobb si accorga quasi ... Larceny , di otto minuti, con protagonista uninseguito nei boschi da persone che aveva ...... ma solo per studiare le abitudini delle sue. Ora è inevitabile che Cobb si accorga quasi ... Larceny, di otto minuti, con protagonista uninseguito nei boschi da persone che aveva ...... ma solo per studiare le abitudini delle sue. Ora è inevitabile che Cobb si accorga quasi ... Larceny , di otto minuti, con protagonista uninseguito nei boschi da persone che aveva ...

Roma, violento pestaggio di uno scippatore al Quarticciolo. Fra gli ... Il Riformista

Aveva provato a derubare una anziana signora del quartiere: tanto è bastato per scatenare l'ira dei residenti della zona, un quartiere di Roma. Ora si trova lontano dalla Capitale, per ordine del giud ...Il G20 intanto è diviso dalla guerra in Ucraina e non vi partecipano né il presidente cinese Xi Jinping né quello russo Vladimir Putin (destinatario di un mandato di cattura internazionale). La frattu ...