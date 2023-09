Bonus bebè | aumento in busta paga e buoni pasto | tripla gioia per le famiglie

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 9 settembre 2023) Arrivano nuoviper incentivare le nascite in forte calo in Italia. Ecco chi riguardano e come richiederli. Sempre meno bambini in Italia, con il 2023 che segna un record ancora più negativo. Nei primi 4 mesi, le nascite sono scese dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2022, con 1.328 bambini in meno. Un calo lieve, ma rilevante in quanto l’Italia lo scorso anno ha toccato il minimo storico, con i nati sotto i 400.000 per la prima volta. Arrivano ibebe (ilovetrading.it)Dunque, emerge che le nascite sono il 10,7% in meno rispetto al 2019 e come l’Italia sia ormai in declino, con un tasso sempre più negativo ormai dal lontano 2008. Questo, infatti, è stato l’ultimo anno in cui il nostro Paese ha segnato percentuali buone per quanto riguarda il tasso di natalità. Per questo motivo, questo periodo è chiamato “inverno ...