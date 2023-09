Bonanni pontifica | «L’Inter deve vincere assolutamente il titolo!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 settembre 2023)dà all’obbligo dilo Scudetto. L’ex giocatore pone la squadra di Simone Inzaghi al di sopra di tutte OBBLIGO ? Massimoparla del derby: «Sono molto curioso, sono due squadre in forma, tatticamente e tecnicamente forti. Sicuramente sarà un derby importante. Vedremo se ci sarà Giroud e nel caso sarebbe una mancanza importante. La Juventus non ha le coppe maha due squadre veramente eil campionato. Milan e Napoli possono lottare per il titolo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...