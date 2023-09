Bimbo di 17 mesi morto sotto i pannelli da 300 kg | indagati anche i genitori

(Di sabato 9 settembre 2023) Il piccolo Lorenzo è deceduto dopo esser stato schiacciato daidi cartongesso posati in una delle stanze della casa in cui viveva la famiglia. Si tratta di una formalità per ricostruire nei dettagli la tragedia

Lei avrebbe chiesto l'affidamento deldi Concetta Desando P adre a 83 anni e di nuovo single: tutto in tre. Al Pacino torna a far parlare di sé. Dopo essere diventato papà per la quarta ...... Edda Ciano Mussolini vide compiersi in meno di 16un dramma simmetrico, quasi shakespeariano: ... Avrà avuto 5 anni quando rifilò uno schiaffone al genitore che, come uncapriccioso, si ...... il loro corpo mantiene una routine di sonno più regolare rispetto alle mamme, che ottengono permessi prolungati fino a 12. Gli autori sottolineano anche che l'allattamento al seno è un fattore ...

I genitori perdono oltre 2 mesi di sonno nel primo anno del loro bimbo AGI - Agenzia Italia

La Fondazione Umberto Veronesi, riportando le ricerche pubblicate su Jama Internal Medicine, evidenzia come il distanziamento ottimale dalla prima alla seconda gravidanza dovrebbe essere di 12-18 mesi ...Un violentissimo terremoto ha scosso il Marocco nella tarda serata di ieri. Le vittime sono oltre seicento. Andrea Miriam, 33enne della provincia di Milano, è ad Agadir (non lontano dall’epicentro del ...