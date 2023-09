Bergomi | ‘Il Milan parte alla pari con Inter e Napoli perché ha aggiunto…’

... San Marino È risaputo che l'Italia di Enzo Bearzot aveva scartato Mancini dalla lista dei convocati perMundial dell'82, perch ritenuto troppo giovane (poi portò in Spagna18enne Beppe)...All'ingresso troneggiabronzo "Mater amabilis" di Giuseppe Rivadossi (2000), che fa da quinta alla "Figura distesa su tavolino a mosaico e tappeto" di Giuseppe(bronzo, 2004), mentre tutt'...Entrambe le sfide in leggera differita, con la telecronaca di Fabio Caressa ecommento di Beppe. E per non perdere nulla di questo turno delle European Qualifiers, anche l'opzione Diretta ...

Bergomi: “Dopo la sosta la vera Inter. Con Napoli e Milan parte alla pari” Io Tifo Inter