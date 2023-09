Bergamo | il tour sulla sicurezza giovedì 14 settembre in centro città

(Di sabato 9 settembre 2023). Continua ildell’amministrazione per approfondire il temain: dopo i primi appuntamenti – con focus su Villaggio degli Sposi, Grumello del Piano e Malpensata – il viceSindaco Sergio Gandi si confronterà con la cittadinanza,14alle ore 20.45 – nella Sala Galmozzi di via Tasso -, sul tema dellanel, recentemente scenario di episodi di violenza giovanile. Prosegue così il quartodei quartieri dellada parte del vice Sindaco e Assessore allae porterà Gandi, insieme all’Assessore Giacomo Angeloni e alla Comandante della Polizia Locale Gabriella Messina, a incontrare i cittadini e a relazionare del ...

...Ghirelli durante iltra alcuni dei luoghi più insoliti e meno battuti della città che ha aperto la prima avventura bresciana del Landscape Festival, manifestazione ideata nel 2010 adall'......alcuni dei suoi brani recenti in quella che sarà la serata conclusiva de "Il mondo gira". L'... nell'ambito di BAO, e inserito nel palinsesto di iniziative perBrescia Capitale Italiana ...Nel corso delle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre saranno inoltre offerti dei... commissionata dalla Guido Berlucchi in occasione diBrescia Capitale Italiana della Cultura ...

“The Dark Side Of The Moon - 50th Anniversary Listening Tour” per festeggiare l'anniversario dell'iconico album dei Pink Floyd.La banda alla Fiera il 27 settembre. Mai rintracciati i malviventi che lo rapinarono in casa il 29 gennaio: «Avere le pistole puntate al collo è devastante» ...