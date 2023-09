Belcanto | la nuova serie sull’origine dell’opera con Vittoria Puccini

L'8 e il 10 dicembre il Del Monaco accoglierà Il barbiere di Siviglia,co - produzione di ...sì che questo titolo sia apprezzato ancora come uno dei capisaldi del repertorio comico del. ...Al via lastagione targata Modena Città del, programma di appuntamenti che si sviluppa tra settembre e dicembre 2023 e che si inscrive tra il passato di tradizione e l'avvenire in ...Lo spettacolo, promosso nel contesto di Modena Città del, ha per oggetto la formazione del ... Don Pasquale è laproduzione di un format che, a partire dal 2017, ha visto portare in scena,...

Belcanto, nuova serie Lucky Red e Rai con Vittoria Puccini Agenzia ANSA

20 anni dopo Elisa di Rivombrosa, cui sono seguiti nuovi personaggi di altre epoche, Vittoria Puccini torna protagonista di una serie in costume. Ad annunciarlo è stato il sito americano Deadline: si ...Belcanto, fiction Rai con Vittoria Puccini dal regista di Mare Fuori. Ecco la trama della serie che racconta la nascita dell'opera.