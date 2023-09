Basta un solo click e ti svuotano il conto | la nuova truffa che ha fatto già molte vittime

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 9 settembre 2023) Unatanto rapida per quanto infida e letale. State attenti ai messaggi che ricevete perché i ladri digitali sono dietro ogni angolo. Le truffe digitali sono tra le più infide che esistano. In gran parte possono essere applicate sfruttando le debolezze psicologiche della vittima contro di essa. Ad esempio convincendola con una falsa emergenza a farsi dare i propri dati. Occorre essere preparati. Le truffe online tornano a far paura, attenzione al phishing dei ladri – ANSA – ilovetrading.itLa consapevolezza e la conoscenza dei metodi utilizzati daitori per prendere alla sprovvista le propriesono le nostre principali armi contro i tanti tentativi diche ormai affollano il web e possono raggiungerci in qualsiasi momento. Una delle meccaniche può comuni e utilizzate per ...