Basket | l’Italia perde anche contro la Slovenia e chiude il Mondiale all’ottavo posto

(Di sabato 9 settembre 2023)il. La squadra di Gianmarco Pozzeccocon la, subendo il terzo ko consecutivo. Gli azzurri cedono per 89-85Doncic e compagni al termine di una partita che si è decisa nell’ultimo quarto.ha rimontatouno svantaggio di quindici punti, ma non è stata cinica e fredda nei possessi decisivi negli ultimi secondi. Luka Doncic gioca una partita clamorosa, sfiorando la tripla doppia con 29 punti 10 rimbalzi e 8 assist. In doppia cifraMike Tobey (12) e Zoran Dragic (10). Agli azzurri non bastano i 22 punti di un ottimo Marco Spissu (6/11 dall’arco) e i 16 di Simone Fontecchio Buon avvio degli azzurri con ...

MANILA (Filippine) -perde anche la sfida per il settimo posto contro la Slovenia di Luka Doncic . Gli Azzurri partono meglio, si fanno recuperare, poi rientrano in partita nell'ultimo quarto. Segui la ...Non si può non guardarestamattina alle 10.45. La finale per il settimo posto non sarà magari stimolante da un punto di vista agonistico. Ma accendere il televisore e/o connettersi (Rai Sport, Sky Sport Uno, Now, ...Stamattina, alle 10.45, si gioca- Slovenia, partita che decide il 7° e 8° posto dei ...il 7° e 8° posto dei mondiali di:... Ma sarà una partita da ricordare soprattutto perché sarà'ultima ...