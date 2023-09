Basket | Datome | “Lascio senza rimpianti | felice di finire con la maglia dell’Italia”

(Di sabato 9 settembre 2023) “Ladella Nazionale è quella che mi rappresenta di più e sono contento di aver finito indossandola. E’ stato un percorso fantastico e un onore., sono convinto della mia decisione“. Queste le parole di Gigi, che ha disputato la sua ultima partita in carriera ai Mondiali dicontro la Slovenia. “Durante l’inno nazionale mi sono emozionato e non ce l’ho fatta, è stata una delle estati più belle della mia vita e ringrazio tutti per l’affetto che mi hanno dimostrato. Non potrei essere più orgoglioso per ciò che ha fatto questo gruppo, entrando tra le migliori otto squadre del mondo – ha proseguito– Adesso avrò più tempo da dedicare a ciò che conta veramente nella vita, vale a dire ciò che c’è fuori dal rettangolo di ...

... il miglior modo per salutare il capitano Luigi, alla sua ultima uscita con la maglia dell'... Partenza soft, Italia avanti Visto che si gioca solo per il settimo posto nel mondiale di, ...... l'ovazione del pubblico di Manila, gli occhi lucidi di Pozzecco, gli abbracci dei compagni azzurri, ma anche del fenomeno sloveno Doncic, la straordinaria parabola da giocatore didi: ...A 3:26 dalla fine, coach Pozzecco toglie dal campo Gigi, regalandogli l'ovazione del pubblico sugli spalti. Ovazione che in qualche modo spinge gli azzurri, con Matteo Spagnolo sugli scudi, ...

Mondiali di basket 2023, Italia-Slovenia: orario e dove vedere l'ultima partita di Datome Quotidiano Sportivo

L'Italia conclude i Mondiali di basket con una sconfitta, chiudendo all'ottavo posto dopo essere stata battuta 89-85 dalla Slovenia di un agitato Luka Doncic. Gigi Datome, nel suo ultimo incontro come ..."Ringrazio tutti. Oggi è stato molto emozionante, spero sia il motivo per cui ho giocato così male". Così esordisce in conferenza stampa Gigi Datome, ...