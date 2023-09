Barrenechea | «Frosinone club adatto a me Ve lo racconto»

(Di sabato 9 settembre 2023) Enzoracconta la sua nuova esperienza alla corte del: le dichiarazioni del giocatore argentino Enzo, centrocampista del, ha così parlato in esclusiva a Tuttosport. AMBIENTAMENTO A– «Sto molto bene, sto giocando e sono molto contento. Siamo entrati nella casa nuova una settimana fa. C’è voluto un po’ di tempo a trovarla perché ci serviva una casa grande visto che siamo in cinque, ho con me tutta la mia famiglia, i miei genitori, mio fratello e mia sorella». KAIO JORGE E SOULE – «Sì, sono molto contento che Kaio e Mati mi abbiano raggiunto qui a. Con Mati ci siamo conosciuti alla Juve e siamo come fratelli, anche le nostre famiglie sono diventate molto amiche e mangiamo spesso l’asado tutti assieme. Con lui e Kaio ...

Barrenechea: «Juve, io spero di tornare. Ma prima miglioro in questa cosa grazie a Di Francesco…». Le parole del centrocampista argentino AMBIENTAMENTO A FROSINONE – Sto molto bene, sto giocando e ...