Barcellona | si pianifica il colpo Kvaratskhelia | i dettagli

(Di sabato 9 settembre 2023) Ilsta studiando ilper l’estate del 2024 mettendo gli occhi sul georgiano del Napoli,Ilsta studiando ilper l’estate del 2024 mettendo gli occhi sul georgiano del Napoli,. Secondo quanto riportato da El Nacional, i blaugrana starebberondo le modalità per arrivare al classe 2001 azzurro. Il Napoli chiede più di 100 milioni di euro per la stella georgiana, c’è da vedere se tra un anno il Barca potrà sborsare tanto.

Il Barcellona vuole aggiungere una nuova stella alla sua formazione e sembra aver messo gli occhi su Kvaratskhelia.