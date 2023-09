Barbara D’Urso ‘costretta’ a fare questa scelta estrema per colpa di Mediaset | “Cosa mi hanno chiesto di fare”

(Di sabato 9 settembre 2023)La conduttrice diha confessato che è stata costretta ad agire in una maniera ben precisa: ecco i dettagli dell’assurda richiesta.è una delle conduttricipiù amate, ma allo stesso tempo criticate, del panorama televisivo nazionale. E’ unica nel suo genere, sempre sorridente ed euforica. Recentemente ha rilasciato una dichiarazione riguardo unache è stata costretta a prendere, a seguito di una esplicita richiesta da parte di. Ma andiamo a conoscere meglio la conduttrice di Live – Non è la, pseudonimo di Maria Carmela, nasce a Napoli nel 1957, prima figlia di Rodolfo ...

La celebre giornalista ha avuto modo di esternare la sua grande emozione e gratitudine per l' importante incarico affidatole da Mediaset in qualità di sostituta dinel celebre talk ...Estate in Diretta surclassa Pomeriggio5: De Girolamo annienta Merlino Alla domanda sull'assenza dinei palinsesti di Mediaset Matano ha risposto riconoscendo la bravura della ...Lunedì scorso è iniziata l'avventura di Myrta Merlino alla guida del rotocalco pomeridiano di Canale 5 al posto di. E oggi la presentatrice è andata a Verissimo da Silvia Toffanin proprio per fare un bilancio di questa prima settimana. Tra una cosa e l'altra la giornalista non ha nascosto di essere ...