Baraccopoli nascoste | mendicanti sfrattati | migliaia di poliziotti e droni antiterrorismo | così l’India si è preparata a ospitare il G20

(Di sabato 9 settembre 2023) Il vertice del G20, appena iniziato a Nuova Delhi, proiettain prima linea sul palcoscenico globale. Per la prima volta, infatti, le strade della capitale sono attraversate dai leader dei venti Stati più industrializzati (che insieme fanno circa l’80% del Pil mondiale): si tratta del più importante consesso internazionale ospitato dal Paese negli ultimi anni. Un’occasione eccezionale per, che si èal summit cercando di dare al mondo la migliore immagine di sé. Eè in corso da mesi un’imponente strategia per assicurare il pacifico svolgimento dell’evento. Una strategia elaborata su due fronti: abbellimento e messa in sicurezza della città. Anzitutto, il Paese ha messo in campo una vasta e costosa opera di “pulizia estetica” della capitale. Le bandiere indiane issate ovunque, le aiuole ben ...