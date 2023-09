Baby gang sempre più scatenate a Milano | prese due bande responsabili di 12 rapine

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 settembre 2023) Aumentano le aggressioni e leda parte delle. I carabinieri della compagniaPorta Monforte hanno arrestato due minorenni di 17 anni, uno italiano e l’altro di origini albanesi, su ordinanza del gip del tribunale per i minorenni di, in quanto gravemente indiziati, in concorso tra loro, di 9 tra, furti aggravati e ricettazione. Il provvedimento nasce dall’ attività d’indagine condotta dalla stazionePorta Monforte, che ha permesso di identificare i due autori di numerose, tutte commesse tra i mesi di marzo e giugno 2023 con modalità violente, prevalentemente di notte ed ai danni di giovanissimi, in corso Lodi, nota via della movida milanese. A seguito della denuncia ...