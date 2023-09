Azerbaigian-Belgio oggi in tv | canale | orario e streaming qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 9 settembre 2023) Alle 15:00 di, sabato 9 settembre l’ospiterà ilnel match delleagli. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) e insulla piattaforma Sky Go e NOW. Con sette punti in classifica, Lukaku e compagni cercano di agganciare in vetta l’Austria che occupa la prima posizione del gruppo F. Senza De Bruyne, ilvuole risposte convincenti sul piano del gioco. Possibile chance per De Ketelaere, che sta ritrovando certezze con la maglia dell’Atalanta. Quale sarà il risultato? Potrete scoprirlo su Sky Sport. SportFace.