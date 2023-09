Avellino Calcio | Rastelli | “Sabato eravamo tutti appannati Juve Stabia bella squadra | dobbiamo essere bravi a limitarli”

(Di sabato 9 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArchiviato lo scivolone interno contro il Latina, lunedì sera si ritorna in campo nella difficile cornice del Romeo Menti di Castellamare. Un derby da sempre molto sentito, ove servirà il miglioreper fare risultato. “ Andiamo ad analizzare la gara ad inizio settimana, come sempre al di là del risultato, e il lavoro si va ad improntare sulle qualità del prossimo avversario. Abbiamo provato ad aggiustare quello che non è funzionato la settimana scorsa, soprattutto sul piano del gioco” – queste le parole del mister Massimoalla conferenza stampa di rifinitura, a due giorni dal derby contro la-. “La– continua – è una, giovane e con poche pressioni. Sono partiti molto bene ...

Juve Stabia - Avellino: la conferenza stampa pre-gara di Massimo Rastelli AvellinoToday

