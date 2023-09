Autovelox - Caro Pieraccioni | ecco come funziona il Velocar

Leggi su quattroruote

(Di sabato 9 settembre 2023) La rivoluzione digitale innescata dal T-Red apre la strada a numerosi prodotti concettualmente simili, tra cui il Red & Speed prodotto dalla, appunto, e approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel 2008. Uno strumento dalla doppia natura, diciamo così, ossia utilizzabile per rilevare sia la velocità sia il passaggio con il semaforo rosso. Ma mai insieme: in maniera disgiunta, stabilisce il ministero delle infrastrutture nel decreto di approvazione. Da allora questo apparecchio è stato più volte aggiornato e oggi ilRed & Speed, anzi, il VRSviene indicato con un acronimo, anzi, il VRS-EVO, quello di ultima generazione, è, in realtà, un'intera famiglia di apparecchi al servizio delle polizie municipali (e provinciali). Una famiglia che va dai rilevatori di velocità, sia puntuale sia media ...