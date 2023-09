(Di sabato 9 settembre 2023) Tutti gli atranesino dov'erano e cosa stavano facendo quel 9 settembre, quando un piovoso giovedì pomeriggio si trasformò, in poco tempo, in uno scenario di distruzione e terrore che ...

A 13 anni di distanza,quel drammatico pomeriggio con una cerimonia in piazza Umberto I, proprio nel luogo simbolo del disastro e dove le opere Sirena di Franco Raimondi e Resilienza ...Abbiamo a cuore la tua privacyC'è ancora una targa nella piazzetta di Ravello che nel'evento. A Ravello Wagner compose ... Il limoncello che si andava a contrattare alle porte dei contadini diper averne una ...

Atrani ricorda l'alluvione del 2010 e la scomparsa di Francesca Mansi Gazzetta di Salerno

Tutti gli atranesi ricordano dov’erano e cosa stavano facendo quel 9 settembre 2010, quando un piovoso giovedì pomeriggio si trasformò, in poco tempo, in un ...È partito ufficialmente il countdown per le celebrazioni 2023 del Capodanno Bizantino. Amalfi è pronta a rituffarsi nelle atmosfere Medievali con la rivisitazione di una delle sue più importanti pagin ...