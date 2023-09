Atletica | Leonardo Fabbri energico dopo i Mondiali | 3° a Zagabria Zane Weir lontano dalle bordate

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023)ha chiuso al terzo posto la gara di getto del peso andata in scena ae valida come tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Di fronte alle celebri fontane della capitale croata, l’azzurro ha scagliato l’attrezzo a 21.55 metri in occasione del secondo lancio, migliorando così il riscontro ottenuto in occasione delle ultime due uscite (21.49 a Padova domenica scorsa e 21.35 a Rovereto tre giorni fa). Il toscano, capace di conquistare la medaglia d’argento agli ultimicon una superba spallata da 22.34 metri, ha ancora energie da spendere e il prossimo fine settimana sarà impegnato a Eugene (USA) per le Finali della Diamond League. Il fiorentino, che in stagione ha trionfato al Golden Gala, aveva aperto la serie con un ...