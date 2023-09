Atletica | Continental Tour 2023 | Fabbri chiude in terza posizione a Zagabria Nono Zane Weir

(Di sabato 9 settembre 2023) Sensazioni positive per Leonardo, che al meeting diconquista il terzo posto con una misura di 21,55 al secondo lancio. La medaglia d’argento iridata di Budapest domenica scorsa aveva lanciato 21,49 a Padova e mercoled 21,35 a Rovereto in questi eventi di preparazione verso le finali della Diamond League, in programma nel prossimo weekend a Eugene, in Oregon (USA). A dominare la gara di getto del peso odierna è stato il neozelandese Tom Walsh, autore di un 22,46, mentre si piazza secondo lo statunitense bronzo iridato Joe Kovacs con 21,72. Dietro all’azzurro c’è invece il 21,52 dell’idolo di casa, il campione europeo Filip Mihaljevic.in nona. L’oro europeo indoor non fa meglio di 20,56 al secondo turno, dopo un nullo e prima di un 20,44, ...

A Zagabria domani andrà in scena il getto del peso, domenica il resto delle gare: è la tappa conclusiva delTour Gold. Il campione olimpico dei 100 metri chiude la stagione al Boris ...Domenica prossima a Zagabria è in programma l'ultima tappa stagionale del WorldTour , circuito secondo solo alla Diamond League. Dopo aver recuperato la condizione Jacobs ha voglia di ...Il biopic targato Netflix che Bradley Cooper dirige e interpreta con intensitàe mimetismo ... "The other night I drifted nicedrift divide/Mountains sit in a line, Leonard ...

Terzo posto di Leonardo Fabbri al meeting di Zagabria. L'azzurro vicecampione del mondo nel getto del peso arriva a 21,55 con il secondo lancio, nella tappa Silver del Continental Tour, e aggiunge cen ...