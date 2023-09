(Di sabato 9 settembre 2023) DAL 12 SETTEMBRE. Con l’inizioscuola. Le variazioni da e per Pedrengo, Villa di Serio, Scanzo e Gorle per i lavori al ponte gorlese.

Atb e Teb, via all'orario invernale. Modifiche alle corse della linea 5 L'Eco di Bergamo

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, a partire dal 12 settembre, Atb e Teb applicano il nuovo orario invernale per bus, funicolari e tram che sarà in vigore fino all’8 giugno.In concomitanza con la riapertura delle scuole, entra in vigore l’orario invernale. La linea 5 attua nuove variazioni di percorso per il protrarsi della chiusura del Ponte di Gorle al fine di consenti ...