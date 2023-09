Atb e Teb | dal 12 settembre in vigore i nuovi orari per il periodo scolastico

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 settembre 2023) Bergamo. Con l’avvio del nuovo anno2023/2024, a partire dal prossimo 12, ATB e TEB applicano il nuovoo invernale per autobus, funicolari e tram. IL SERVIZIO ATB L’o invernale è infino all’8 giugno 2024. Durante le vacanze scolastiche i servizi della rete ATB seguono l’o del sabato senza corse scolastiche, anche nei giorni da lunedì a venerdì; l’applicazione di taliviene puntualmente comunicata come di consueto durante l’anno. Le modifiche di percorso della linea 5 I collegamenti delle corse della linea 5 da e per Pedrengo, Villa di Serio, Scanzorosciate e Gorle, da lunedì 12attuano nuove variazioni di percorso a causa del protrarsi dei lavori al ponte di Gorle, in attesa della riapertura ...