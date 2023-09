(Di sabato 9 settembre 2023) Perché inaspriamo le sanzioni per i ragazzi e i genitori e non per chi è inadempiente nel rispetto dei Leps? Nel dolore e nella rabbia per quanto avviene nelle periferie, dnon ritrovo la stessa organicità negli interventi proposti

La struttura, con 8.000 metri quadri su tre, è la più grande del genere in Italia e una ... perperformance elevate e una gestione energetica efficiente. L'ambito di intervento ...Tuttavia " aggiunge " ci sono possibilità, in casi specifici ed eccezionali, di fissare obblighi di servizio pubblico perminimi di servizio e la continuità territoriale. Non ...Tuttavia " aggiunge " ci sono possibilità, in casi specifici ed eccezionali, di fissare obblighi di servizio pubblico perminimi di servizio e la continuità territoriale. Non ...

Assicurare i livelli essenziali di servizi sociali #ParlateciDiCaivano ... L'HuffPost

Perché inaspriamo le sanzioni per i ragazzi e i genitori e non per chi è inadempiente nel rispetto dei Leps Nel dolore e nella rabbia per quanto avviene ...