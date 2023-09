(Di sabato 9 settembre 2023) Lo studio condotto da alcuni ricercatori cinesi apre la strada a nuovi approcci terapeutici efficaci per una problematica, l', le cui diagnosi sono in costante aumento

, bambini e adulti: quanto conta fare sport per respirare meglio X Leggi anche › Dolore articolare in menopausa: perché servonoe fisioterapia. Gli esercizi Fisioterapia: dal cuore al ...e pratiche di controllo della respirazione aiutano a combattere l'L', una malattia polmonare cronica che colpisce circa 339 milioni di persone nel mondo, provoca sintomi come tosse, ...... l'e alcune malattie autoimmuni. Sebbene sia estremamente efficace nel ridurre l'infiammazione ... La gestione dello stress è anche fondamentale; pratiche come loo la meditazione possono ...

Asma, lo yoga può aiutare la funzione polmonare ilGiornale.it

Lo studio condotto da alcuni ricercatori cinesi apre la strada a nuovi approcci terapeutici efficaci per una problematica, l'asma, le cui diagnosi sono in costante aumento ...Asma, esercizio e yoga migliorano la funzione polmonare. Lo ha stabilito una ricerca che ha studiato più di 2mila persone.