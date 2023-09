Ascolti TV | Venerdì 8 settembre 2023 TechetecheShow in crescita con Fiorello 20 8% | male The Last Duel 8 2% | bene Chicago P D 8 1% e Il Terzo Indizio 7 4% Reazione a Catena 28 3% allunga su Caduta Libera 16 4% Estate in Diretta chiude al 16%-18 5% | in calo Pomeriggio 5 16 7%-16 6%

(Di sabato 9 settembre 2023)Nella serata di ieri,, su Rai1 l’ultima puntata didedicata aha conquistato 3.145.000 spettatori pari al 20.8% di share (presentazione a .000 e il %). Su Canale5 il film in prima visione Theha incollato davanti al video 1.047.000 spettatori con uno share dell’8.2%. Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 623.000 spettatori (3.8%) e N.C.I.S. Hawai’i 513.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 il finale di stagione diP.D. è visto da 1.172.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 Preghiera per Willy Monteiro arriva a 277.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 Ilin replica totalizza un a.m. di 965.000 ...

TV di8 settembre : ieri il palinsesto della prima serata ha offerto TechetecheShow, tutto dedicato a Fioello, su Rai 1 e il film The Last Duel su Canale 5. E ancora film, serie ...... 11 settembre, dal lunedì alsu Rai1, dopo l'edizione del telegiornale del mattino e prima ... che ha avuto un grande successo in termini di, spiegando che nella prima parte, come lo ...tv di8 settembre 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " Techetechetè Show " contro " The Last Duel ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,8 ...