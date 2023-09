ASCOLTI TV 8 SETTEMBRE 2023 | TECHETECHESHOW 20 | 8% | THE LAST DUEL 8 | 2% | CHICAGO PD 8 | 1% | L’ULTIMA DI ESTATE IN DIRETTA 18 | 5% BATTE POMERIGGIO CINQUE 16 | 7+16%

(Di sabato 9 settembre 2023)TV 8· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina– xUnoMattina– xCamper in Viaggio – xCamper – xTg1 + Tg1 Ec. – x + 2078 18.30Don Matteo 12 – 1236 13.20Il Paradiso delle Signore (R) – 925 12.20Pres.in– 1181 16.00in– 1465 18.50Reazione a Catena – 2256 23.30Reazione a Catena – 3449 28.30Tg1 – x– 3145 20.80Meraviglioso Modugno – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – 2471 21.50Terra Amara – 2478 23.40La Promessa – 1808 21.705 – 1212 16.705 – ...

...ritornata in Rai al timone del poco fortunato Vorrei dirti che che non ha brillato neglied ...fatto una confessione a cuore aperto sulla maternità ) e Monica Caradonna è per sabato 16......condotto da Alberto Matano tornerà a tenere compagnia a milioni di italiani lunedì 11. ... E' vero, aumentano glie aumentano le responsabilità, per noi è un grande incoraggiamento, un ...Bianca Berlinguer ha debuttato martedì 5su Rete 4 con il suo talk È sempre Cartabianca . La prima puntata è stata un record di. 'Naturalmente sono molto contenta del risultato ottenuto, ma non mi nascondo che d'ora in ...

Ascolti tv e dati Auditel 7 settembre: Alberto Angela batte Max Pezzali, Francia-Irlanda e Dritto e Rovescio Virgilio Notizie

L’ingegnere Pierangelo Pistoletti guidava un team di esperti: risponderà alle domande di giudice e pubblico ministero ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 8 settembre 2023 Su Rai 1 è andato in onda Techetecheshow. Su Canale 5 The last duel. Su La7 Il federale. Ma chi ha ...