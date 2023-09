Arsenal | UFFICIALE l'addio di Pepe

(Di sabato 9 settembre 2023) Nicolasha lasciato ufficialmente l'. L'ivoriano, si legge in un comunicato diramato dal club londinese, ha risolto il proprio...

... perso ai rigori contro l'ma la soddisfazione per aver trionfato in Supercoppa europea ... l'inizio dell'avventura tedesca non è dei migliori dal momento che la prima partita, la ...Il primo impegnosarà a gennaio, quando partirà la Coppa d'Asia con l'Arabia Saudita ... che l'ha messa dentro sfruttando un assist dell'ex Frosinone eCampbell. Alla mezz'ora la ...Manchester United, Bayern Monaco, Inter, Milan,e Barcellona compongono il roster di club ... Lo ha annunciato lui stesso e il 16 luglio c'è stata la presentazionein Florida. Il ...

UFFICIALE: L'Arsenal saluta Nicolas Pepe. L'ivoriano riparte dal Trabzonspor TUTTO mercato WEB

Nicolas Pépé ha rescisso con l'Arsenal, con cui aveva ancora un anno di contratto, e proseguirà la sua carriera in Turchia con ...Il celebre titolo calcistico presenta una serie di novità nella sua versione aggiornata. Tra queste, migliorie apportate alla gestione dei dribbling e della difesa. Oltre che i “Booster” nella ...