Arabia Saudita-Costarica 1-3 e debutto flop per Roberto Mancini

L'Arabia Saudita sconfitta 3-1 contro il Costarica in un'amichevole di preparazione alle qualificazioni mondiali. Per Roberto Mancini, al debutto da ct dell'Arabia Saudita, si tratta di un esordio da dimenticare. Per il Costa Rica segnano Francisco Calvo, Manfred Ugalde e Randall Leal. Per l'Arabia Saudita il gol della bandiera arriva grazie ad Ali Al-Bulhaihi.

AGI - Comincia con una sconfitta l'avventura di Roberto Mancini come nuovo ct dell'. Annunciato lo scorso 27 agosto, a due settimane dalle sorprendenti dimissioni da commissario tecnico dell'Italia, il Mancio ha fatto il suo debutto nell'amichevole giocata al St. James'...ROMA - L'avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale dell'non comincia sotto una buona stella. I "Falchi" infatti, sono stati sconfitti in amichevole dalla Costarica al "St. James's Park", stadio del Newcastle (di proprietà del fondo...E' iniziata con una sconfitta l'avventura di Roberto Mancini alla guida dell'. La nazionale biancoverde è stata sconfitta in amichevole 3 - 1 dalla Costarica nel match disputato al St. James' Park di Newcastle . Mancini, esordio con una sconfitta . La protesta ...

