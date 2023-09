Applausi e standing ovation per Pier Luigi Bersani alla Festa dell’Unità di Bologna | “Che dire? Mi viene la pelle d’oca…”

Antonio Tajani arriva tra glie addita immediatamente gli obiettivi più urgenti imposti ...Stefano Benigni a consegnare la citata t - shirt e la platea si scioglie in una lunghissima...Interagisce con il pubblico, strappa fragorose risate, fa scatenare la platea sulle hit degli anni '90, ma fa anche emozionare, raccoglieovation ad ogni replica. "Ai miei tempi ...Interagisce con il pubblico, strappa fragorose risate, fa scatenare la platea sulle hit degli anni '90, ma fa anche emozionare, raccoglieovation ad ogni replica. "Ai miei tempi ...

Applausi e standing ovation per Pier Luigi Bersani alla Festa dell’Unità di Bologna: “Che dire… Il Fatto Quotidiano

Applausi e una lunga standing ovation del pubblico hanno salutato l’ex segretario Pd, prima dell’inizio dell’intervista di Massimo Giannini. “Che dico Viene la pelle d’oca…” ha commentato Bersani, ...Chad Gable ha davvero migliorato la sua posizione in WWE una volta che si è sbarazzato del personaggio di Shorty-G. Anche Kurt Angle, Hall Of Famer della W WE, è un grande fan di Chad e ha più ragioni ...