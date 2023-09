Antonio Padellaro e Wanda Marra intervistano la segretaria del Pd Elly Schlein | segui la diretta dalla Festa del Fatto 2023

Il primo incontro della tre giorni è sullo stato dell'informazione italiana, con il conduttore di Report ci sono Lilli Gruber ,e la vicedirettrice del Fatto , Maddalena Oliva . ...... prende il via alle 17 di venerdì 8 settembre la Festa del Fatto 2023 , a questo primo incontro organizzato alla Casa del Jazz di Roma intervengono Lilli Gruber ,e Sigfrido Ranucci ...Siamo partiti con una analisi sulla pandemia con Matteo Basetti , per scoprire i segreti del mondo dei fiori con Barbara Ronchi della Rocca e il gradito ritorno di, con le sue ...

“Il ministro dei Trasporti non ha avuto un minuto di tempo per andare a deporre un fiore a Brandizzo perché doveva fare il red carpet a Venezia e poi andare ad accarezzare una gomma della Ferrari a Mo ...Al via la Festa del Fatto 2023: "Informazione e deformazione", segui la diretta con Gruber, Padellaro e Ranucci e Maddalena Oliva ...