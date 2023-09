Antonella Fiordelisi sul red carpet incanta con la sua bellezza | trucco e abito hanno enfatizzato la sua bellezza

(Di sabato 9 settembre 2023)fa il suo trionfale ingresso sul reddi Venezia80, catturando l’attenzione di tutti con il suo stile elegante. L’hashtag fiordeXvenezia infiamma Twitter, dimostrando l’immensa popolarità dell’influencer Il giorno tanto atteso dai numerosissimi fan diè finalmente giunto. L’influencer campana, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto il suo trionfale ingresso a Venezia in occasione dell’ottantesima edizione della Mostra del Cinema. Il Lido di Venezia è da anni la meta di influencer e celebrità di vario genere, tutti sponsorizzati dai brand legati all’evento, anche se non direttamente collegati all’industria cinematografica. Da prime ore di questa mattina, le affezionate sostenitrici dell’ex vippona stanno ...

e Edoardo Donnamaria si sono lasciati ormai da settimane. Lei ha sfilato a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema mentre lui si prepara per rientrare in TV....E poi una celeb in tendenza su Twitter già dalla mattina:. La bella influencer campana ha mandato in fibrillazione i suoi milioni di followers . I look della decima serata di ...Voto : 6/7Manca qualcosa O c'è qualcosa di troppo Voto : 5/6 Articoli più letti Primo giorno di scuola, i genitori vip accompagnano i figli di Marzia Nicolini Sergio ...

Antonella Fiordelisi fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale Isa e Chia

Durante l’evento a Venezia, è apparsa anche Antonella Fiordelisi. La modella venezuelana ha dichiarato ai microfoni di Tag24 che non ha alcun rapporto con la ex coinquilina, mentre Daniele ha ammesso ...Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati ormai da settimane. Lei ha sfilato a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema mentre lui si prepara per rientrare in TV. Antonella ...