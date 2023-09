Annalisa Chirico | Immigrati e reati | la verità dei numeri | sinistra zittita

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) Non c'è polemica politica o propaganda che tenga: a parlare questa volta sono ireali, crudi e brutali. Dal 2013 a oggi l'incidenza degli stranieri sul totale degli autori noti disi aggira intorno al 30 per cento. Tradotto: un reato su tre, in Italia, viene commesso da. E occorre tenere presente un altro dato: la popolazione straniera residente in Italia è appena l'8,5% del totale, meno di un immigrato ogni dieci residenti. Gli stranieri, insomma, in media delinquono di più. Ecco perché, concludesu Libero, non appare peregrino ipotizzare una "selezione in entrata" e velocizzare i rimpatri di chi non ha diritto a restare in questo Paese.Registrati qui gratuitamente a Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di...