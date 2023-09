Anguissa | Garcia | “Con uno come lui puoi andare in guerra” Ma occhio al gioco del Napoli in sua assenza

(Di sabato 9 settembre 2023)è uno dei pilastri fondamentali deldel. La sua importanza non sfugge nemmeno all’esperto di. Il contributo di Frank Zamboalè così cruciale che, secondo le parole di, “Con unoluiin”. Queste le prime parole del tecnico in merito al centrocampista camerunense dele il suo impatto in Serie A. La Gazzetta dello Sport non fa che confermare questa importanza. Il noto quotidiano sportivo sostiene che quandoè in forma, il team ne trae un beneficio diretto e tangibile. Quando non è al massimo delle prestazioni, gli equilibri in campo ne risentono ...

E anche nell'ultima puntata della Bobo TV, il barese ha sparato a zero sul Napoli di Rudie ... Prima Di Lorenzo efacevano la differenza, Lobotka era fondamentale per tutto il giochino, ...Dopo un esordio non semplice contro il Frosinone, Rudiha preferito relegarlo in panchina ... ' Frank Zambo. Per me è completo. È un grande giocatore '.Tutti i cambi fatti da Rudinelle prime tre giornate vs FROSINONEper Cajuste al 46 sull'1 - 2 Mario Rui per Olivera al 77 sull'1 - 2 Elmas per Politano al 77 sull'1 - 2 Simeone per ...

La Gazzetta dello Sport poi dedica ulteriore spazio a Rudi Garcia e alla volontà del mister francese di ritrovare il miglior Anguissa: "È uno dei capitani senza fascia di questa squadra e al tempo ...Il giocatore camerunense è di eccezionale importanza per il Napoli, è fondamentale anche per il gioco di Rudi Garcia.