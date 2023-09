Ancora paura a Tor Bella Monaca | nordafricano aggredisce una volontaria | “Diamo fastidio ai pusher”

(Di sabato 9 settembre 2023) A Roma, quartiere Tor, unaè stata aggredita e colpita con una bottiglia di Coca Cola vuota che le ha fratturato il braccio. Insieme ad altre donne del quartiere e all’associazione Tor Più, stava pulendo via Scozza. Nell’ambito di una giornata dedicata al decoro cittadino. Presenti anche la vigilanza e Don Coluccia, da sempre in prima linea contro lo spaccio nel quartiere. Ma proprio nel corso dell’intervento di pulizia delle strade sono stati aggrediti da undella zona. A farne le spese Maricetta Tirrito, una. Ad aggredirla è stato un uomo di origine nordafricana. “Quell’uomo, uno dei tanti spacciatori di zona, ha prima offeso le donne impegnate a ripulire quella via – ricostruisce l’Adnkronos- . Poi sono arrivate le minacce perché ...

E certo fa forse più, ma non è meno accattivante, la spregiudicatezza dei tanti virus che ...in effetti lo spazio non esiste come entità fondamentale della struttura dell'universo O, cosa ...'Verranno registratedecine di scosse di assestamento, ma saranno di magnitudo inferiore a ... Grandesoprattutto nella medina di Marrakech , dove le parti più fragili delle mura che ...Da subito poi grandenella medina di Marrakesh, dove le parti più fragili delle mura che circondano il centro storico sono crollate. Si segnalano danni anche nella kasbah e crolli di abitazioni ...

King fa ancora paura la Repubblica

Simona Manfredini, si trovava a Marrakech con il marito e due amici: “La stanza si scuoteva tutta, ci siamo precipitati fuori in pigiama e ciabatte”.Oramai lo si può dire, Jorge Martin è riuscito a evolvere nella versione 2.0 di sé stesso. Per riuscirci ha mantenuto tutti i pregi originari, aggiustando qualche bug nel proprio “sistema operativo”.