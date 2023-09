Amici News | Wax Svela la verità sulla sua relazione con Angelina Mango | le dichiarazioni inaspettate

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 9 settembre 2023) Wax, indimenticabile volto di22, intervistato a Radio Deejay per il programma Say Waaad, ha rilasciato dellescioccanti in merito ai suoi ex compagni di Casetta, in particolar modo su. I due ex allievi avevano instaurato una profondazia, alimentando speculazionipossibile esistenza di un legame romantico, che è sempre stato smentito dai diretti interessati in quanto la talentuosa cantante era e rimane fidanzata con Antonio Cirigliano. Ma come sono andate le cose dopo il programma?22, Wax sorprende suWax è stato senza alcun dubbio uno dei concorrenti più riconoscibili e discussi dell’ultima edizione del talent show, grazie alle sue doti ...