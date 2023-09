Ambiente | Salvini | “Non legarsi mani e piedi alla Cina”

(Di sabato 9 settembre 2023) BARI – “Tutti in giro con l’auto elettrica tra 10 anni? Domandiamoci chi ci guadagna e chi ci guadagna di meno perché ad oggi il principale produttore di batterie elettriche per produrre le quali sta aprendo nuove centrali a carbone è la Repubblica popolare comunista cinese. Quindi green deal senza legarcia quello che è un regime comunista come quello cinese altrimenti avremo meno CO2 nell’aria ma più fabbriche chiuse. Senza ideologia ma con curiosità e spirito positivo”. Così il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteointervenendo all’inaugurazione della Fiera del Levante di Bari. L'articolo L'Opinionista.

