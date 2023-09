Altro incidente in città | auto si ribalta e travolge due pedoni | morta donna

Leggi su notizie

(Di sabato 9 settembre 2023) Ennesimostradale che si è verificato in: un’si èta ed ha travolto due: per unanon c’è stato nulla da fare Unstradale. L’ennesimo che si verifica nella provincia di Milano. Ci troviamo a Lorenteggio dove unadi 77 anni ha perso la vita nella peggiore maniera possibile. Il tutto si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 settembre, in uno dei quartieri più conosciuti della Lombardia. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che un’si sia completamenteta. Tanto dare in pieno due. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comIl tutto si è verificato intorno alle ...