Alto Adige | Kompatscher autorizza l' abbattimento di due lupi

(Di sabato 9 settembre 2023) Il presidente della Regione autonoma del TrentinoArnohato l'di duenella zona di Selva dei Molini. Una decisione presa in base alla nuova leggeatesina e alle perizie e valutazioni esterne ricevute. A partire dal mese di giugno infatti, diversi capi di bestiame sono stati predati in quattro alpeggi designati come aree di protezione dei pascoli. L'di dueè consentito in un raggio di 10 chilometri quadrati dalle predazioni accertate. La rimozione è di competenza del Corpo forestale provinciale e ha una validità di 60 giorni dalla data della firma.

In base alla nuova legge altoatesina e alle perizie e alle valutazioni esterne ricevute, il presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher ha autorizzato l'abbattimento di due lupi nella zona di

