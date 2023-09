Alluvioni in Grecia | sale a 10 il bilancio delle vittime

... uno tra Spagna occidentale e Portogallo con temporali violenti e localilampo, l'altro tuttora attivo ha colpito duramente lacon inondazioni di portata storica e diverse vittime. "...CALDO ANOMALO SU MEZZA EUROPA,IN SPAGNA E, COLPA DEL 'BLOCCO AD OMEGA' - "L'Omega Block è caratterizzato da due circolazioni di bassa pressione ai lati di un robusto anticiclone" - spiega il meteorologo di ...Caldo anomalo su mezza Europa,in Spagna e, colpa del 'blocco a Omega' 'L'Omega Block è caratterizzato da due circolazioni di bassa pressione ai lati di un robusto anticiclone', ...

Maltempo in Grecia, dieci morti e quattro dispersi per l'alluvione Sky Tg24

Caldo anomalo su mezza Europa, alluvioni in Spagna e Grecia, colpa del 'blocco ad Omega'. "L'Omega Block è caratterizzato da due circolazioni di bassa pressione ai lati di un robusto anticiclone ...Inondazioni e piogge torrenziali. Dieci le vittime soltanto in Grecia e almeno altrettante tra Bulgaria e Turchia. L'acqua restituisce corpi anche in Spagna. Tratto in salvo un bambino, rimasto aggrap ...