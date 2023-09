Allarme Sanchez dal Cile | ha l' anemia | ore di preoccupazione nell' Inter

(Di sabato 9 settembre 2023) Lo staff della nazionalena, in accordo con la società nerazzurra, ha già avviato un protocollo specifico per il calciatore

... esultanza gol AlexisNell'Inter èAlexis. Il calciatore dell' Inter è stato escluso dalla sfida tra Cile e Uruguay ma attorno alla sua mancata presenza in Nazionale c'è un ...Il Ct Berizzo sulle condizioni di: 'Vogliamo essere cauti'Il Ct ha ribadito che, così come gli altri compagni nel ritiro della selezione cilena, è a disposizione del gruppo. Alexis ...... invece, sono gli acciacchi fisici che tengono sempre accesa la spia dell'. A tal proposito, ...ha riempito invece il vuoto lasciato da Correa, vero flop di mercato di questi anni. Mentre ...

Inter, allarme Sanchez: out contro l'Uruguay, si parla di anemia La Gazzetta dello Sport

Dal Cile non arrivano notizie confortanti per quanto concerne le condizioni di salute di Alexis Sanchez, costretto a saltare la sfida con l'Uruguay valida per il girone sudamericano di qualificazione ...Allarme dal Cile per Alexis Sanchez, il calciatore salta la sfida con l'Uruguay: secondo lo staff della Nazionale ha l'anemia ...