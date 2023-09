Alessandro Vogliacco | chi è il marito di Virginia Mihajlovi? | carriera e vita privata

(Di sabato 9 settembre 2023) Chi è? Ildi? è un famoso calciatore. Scopriamo tutto della coppia che ha celebrato il loro matrimonio il 17 giugno a Monopoli senza papà Sinisa, morto lo scorso 16 dicembre., chi è ildi? “Papà, io ti ho sentito tutto il tempo accanto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Questo sabato sarà in studio anche Virginia Mihajlovi che avrà modo di rivivere tutte le emozioni del suo matrimonio con. Tra gli ospiti anche l'attrice Rosa Diletta Rossi e la ...... figlia del compianto Sinia, che rivivrà insieme alla conduttrice i momenti più belli del suo matrimonio con il calciatore. Dove e quando vedere la prima puntata di Verissimo. ...Infine, la figlia dell'indimenticabile Siniša Mihajlovi, Virginia, sarà in studio per rivivere i momenti più emozionanti del suo recente matrimonio con il calciatore. Chi ...

Alessandro Vogliacco, chi è il marito di Virginia Mihajlovic: carriera e privato Blog Tivvù

Alessandro Vogliacco, ecco chi è il marito di Virginia Mihajlovic: carriera e vita privata del famoso calciatore di serie B.Silvia Toffanin ha come ospiti a Verissimo, sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, Gianmarco Tamberi, Alex Schwazer e Virginia Mihajlovic.