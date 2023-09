Al via il G20 in India | Meloni accolta da Bodi | quali saranno i temi?

(Di sabato 9 settembre 2023) Al via il ‘G20’ in, la premier Giorgiaè statada Narendra Modi: svelati iche verranno affrontati nelle prossime ore L’attesa è finita, inè iniziato il summit relativo al G20. Il tutto si sta verificando in Nuova Delhi. Presente anche l’Italia. Ovviamente con Giorgiain prima fila. La premier è statada Narendra Modi. Quest’ultimo ha ricevuto tutti gli ospiti nel centro congressi “Bharat Mandapam“. Sono 30 i capi di Stato e di governo e 14 responsabili di organizzazioni internazionali presenti. La presidente del Consiglio si è presentata con un completo blu elettrico. Nelle prossime ore avrà un bilaterale a margine del summit. Come dimostrato dalla foto i due si sono stretti la mano. Giorgiae ...

I temi in agenda al G20: Clima, energia, sicurezza alimentare, ma anche empowerment femminile, salute, intelligenza artificiale e digitalizzazione ma soprattutto il conflitto in Ucraina

Clima, Giorgia Meloni: l'Italia darà all'Africa 3 miliardi nei prossimi 5 anni

Il vertice di Nuova Delhi, momento culminante della presidenza indiana del G20, si è aperto stamattina con il benvenuto ufficiale ai leader