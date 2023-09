Aggressione al medico di Valle Castellana | arrestato ventenne

(Di sabato 9 settembre 2023) Teramo - Carabinieri della Stazione di(Teramo) e della Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di unritenuto responsabile dell'aldi guardia diil 5 agosto scorso. In quell'occasione una persona, con una busta di plastica sul volto, aggredì ildi continuità assistenziale, dopo aver suonato di notte all'ambulatorio, con un violento pugno al volto e calci e pugni mentre l'uomo era a terra. Alfurono poi riscontrate lesioni gravi ...

Aggressione a medico di Valle Castellana, arrestato ventenne Agenzia ANSA

