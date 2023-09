Addio a De Masi | sociologo del lavoro pro reddito di cittadinanza e smart working

(Di sabato 9 settembre 2023) (Adnkronos) – Ilè stato sempre il fulcro dei suoi studi, delle sue analisi, delle sue proposte, delle sue battaglie: se n'è andato all'età di 85 anni ildelDomenico De, due nozze e due figlie nate dal primo matrimonio, molisano di Rotello, un paesino di appena mille anime in provincia di Campobasso, lasciato per frequentare prima il liceo classico a Caserta, poi l'università a Perugia dove si laureò in Giurisprudenza con una tesi sulla Storia del Diritto. Ma è sempre stata la Sociologia al centro della sua attività, sin dai tempi di ricercatore e di collaboratore della rivista 'Nord e Sud'. A Milano, lavora alla Cmf del gruppo Iri e ottiene un riconoscimento dall'allora Cee, la Comunità Economica Europea che precederà l'odierna Ue. Da docente, insegna Sociologia prima all'università ...

M5s: 'a un vero uomo di cultura' 'Oggi e' una giornata molto triste, perche' la scomparsa di Domenico Deci priva non solo di un grandissimo studioso e di uno dei piu' grandi sociologi del ...Professore ". "Buon viaggio Professore, sei stato una preziosa guida e un prezioso amico. Non ...Esprimo il profondo cordoglio mio personale e della comunità dem per la morte di Domenico De"...Nato a Rotello (in provincia di Campobasso) il 1° febbraio 1938 - e cresciuto in Campania - Desi trasferì da Caserta a Perugia, dove si era laureato nel 1960 in Giurisprudenza, con una tesi di ...

Morto oggi il sociologo Domenico De Masi Adnkronos

Cordoglio nel mondo politico per la morte di Domenico De Masi. Il sociologo del lavoro, direttore della Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano, si è spento all’età di 85 anni a seguito di una imp ...Il sociologo Domenico De Masi è morto a Roma all'età di 85 anni. Lo hanno annunciato gli europarlamentari M5s, in una nota. "Dall'ozio creativo al lavoro agile. Con De Masi ci lascia un fine intellett ...