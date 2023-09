Accadde oggi | 9 settembre | Luisito Monti ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 9 settembre 2023) 9ed“Primo marcatore del centravanti avversario, spesso era durissimo negli interventi, ma era anche il primo costruttore del gioco in grado, coi suoi lanci a beneficio dei compagni avanzati, di ribaltare l’azione come pochi.” Scrive di lui Paolo Velenti nel volume ‘La storia siamo noi, i Mondiali raccontati dai protagonisti.’ Era nato il 15 gennaio 1901. Quanti titoli vinti, non solo ‘quegli’ scudetti in bianconero negli anni Trenta e il Mondiale nel ’34. Nel ’30 disputò la kermesse iridata con l’Argentina. È stato il primo e unico calciatore a disputare due Coppe del Mondo rappresentando due Paesi diversi! Cos’altro aggiungere di, il quale se ne andava il 91983? Che come ‘Leone di ...